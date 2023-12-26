12 şehidimiz için yapılan yürüyüşte skandal görüntüler. AKP'li başkanlar şehitler için yapılan anmada gülüşerek yürüdü

Kaynak: Haber Merkezi
12 şehidimiz için yapılan yürüyüşte skandal görüntüler. AKP'li başkanlar şehitler için yapılan anmada gülüşerek yürüdü
Irak’ın kuzeyinde şehit düşen 12 asker için İzmit’te düzenlenen 'Teröre Lanet' yürüyüşüne AKP'li Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz’ın yürüyüş sırasında gülüşmeleri gündeme geldi.

Türk halkını yasa boğan 12 Mehmetçik’in şehit olmasından sonra birçok şehirde 'Teröre Lanet' yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bugün 145 sivil toplum kuruluşunun ortak çağrısıyla İzmit’te binlerce vatandaşın katılım gösterdiği bir yürüyüş yapıldı.

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin yaptığı habere göre, İzmit Fevziye Camii önünde başlayan ve Anıt Park boyunca süren yürüyüşe birçok partiden üst düzey katılım sağlandı.

Teröre karşı tek yürek olunan yürüyüşte dikkat çeken görüntüler geldi.

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Yürüyüşteki görüntülerde, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün, Kartepe Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra’nın, AKP Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz’ın gülüşmeleri dikkat çekti.

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Sosyal medyada yayılması üzerine görüntüler tepki topladı.

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