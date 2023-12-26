12 şehidimiz için yapılan yürüyüşte skandal görüntüler. AKP'li başkanlar şehitler için yapılan anmada gülüşerek yürüdü

Irak’ın kuzeyinde şehit düşen 12 asker için İzmit’te düzenlenen 'Teröre Lanet' yürüyüşüne AKP'li Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz’ın yürüyüş sırasında gülüşmeleri gündeme geldi.