12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinde 28-29 Eylül tarihlerinde yapılan operasyonlara dair X sosyal medya hesabından resmi açıklama yaptı. Açıklamaya göre Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara’da tespit edilen 7 terörist ile beraber Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Yapılan resmi açıklamanın sonunda ise şu ifadeler yer aldı:
“Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!”
Irak’ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2024
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!… pic.twitter.com/MD0fWuZgiw