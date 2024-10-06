12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinde 28-29 Eylül tarihlerinde yapılan operasyonlara dair X sosyal medya hesabından resmi açıklama yaptı. Açıklamaya göre Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara’da tespit edilen 7 terörist ile beraber Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Yapılan resmi açıklamanın sonunda ise şu ifadeler yer aldı:

“Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!”