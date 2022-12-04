Katiliyle aynı karede! Çocukluk arkadaşını öldürdü

Denizli Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi’nde bulunan Kazım Arslan Parkı’nda meydana gelen olayda; aralarında kız meselesi nedeniyle husumet olan T.O. ile 23 yaşındaki Hüseyin Niyaz, Niyaz’ın en yakın arkadaşları olan iki kardeş H.C. ve U.C. parkta buluştu. Çıkan tartışmada Niyaz’ın hayatını kaybetmesinin ardından olay yerinde bulunan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Yapılan soruşturma çerçevesinde ilk başta husumetlisi T.O. tarafından öldürüldüğü değerlendirilen Niyaz cinayeti farklı boyutlara ulaştı. Çıkan tartışmada omzundan yaralanan T.O.’nun olayı kendisinin yapmadığını söylemesi üzerine gözler kardeşlerin üzerine çevrildi. Ekiplerin aldığı sorgular çerçevesinde çıkan arbedede U.C.’nin elinde bulunan silahın ateşlenmesi sonucu T.O.’yu omzundan, Niyaz’ı ise karın tarafından 2 kurşunla yanlışlıkla vurduğu ortaya çıktı.

ÇOCUKLUK ARKADAŞININ KATİLİ OLAN GENÇ TUTUKLANDI

İşlemlerin ardından T.O. ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Olayı gerçekleştiren ve kavgada yanında olduğu en yakın arkadaşını yanlışlıkla öldüren U.C., işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlarca geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kardeş H.C. ise 4 gün sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.