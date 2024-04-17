12 yıl 6 ay hapis cezası olan 7 şahıs yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, edinilen bilgilere göre hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, yaralama ve silahla tehdit suçundan 1 yıl 10 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, “silahla tehdit” suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, tehdit” suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, resmi belgede sahtecilik suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranması bulanan 1 şahıs olmak üzere toplam 12 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası olan 6 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar Erzincan Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.