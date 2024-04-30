Muhalefetten 3 milletvekili AKP’ye geçecek! Canlı yayında ‘manşeti’ sessizce söyledi

Kaynak: TV100
Muhalefetten 3 milletvekili AKP’ye geçecek! Canlı yayında ‘manşeti’ sessizce söyledi
Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı televizyon programında muhalefetten AKP’ye geçecek 3 milletvekilinin ismini açıkladı.

Gazeteci Gürkan Hacır’ın TV100’de sunduğu Taksim Meydanı programına konuk olan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Burhan, Gelecek Partisi’nden 3 milletvekilinin ismini canlı yayında açıklayarak AKP’ye geçeceğini ileri sürdü.

“YAMALI, ŞAHİN VE TEMURCİ”

“İYİ Parti özellikle 14 ve 24 Mayıs’ta türbülansa girdi. Aslında Türk siyaseti demek daha doğru olur. CHP’de genel başkan değişikliği yaşandı. Saadet Partisi kongreye gidiyor. Memleket Partisi çok sarsıldı. Bu arada bir kulis parantez girelim mi?” diye Burhan, “Tabi yeri gelmişken söyleyelim, şimdi CHP Kütahya Milletvekili’nin Saadet Partisi grubundan ayrılacağı ifade ediliyor. Grup düşme durumu ortaya çıkacak. Şu anda benim aldığım bilgi özellikle Sayın Nedim Yamalı’nın Sayın İsa Mesih Şahin İstanbul Milletvekili ve Sayın Selim Temurci’nin önümüzdeki günlerde bu grup düşerse Adalet ve Kalkınma Partisi’ne geçecekleri kulis bilgisi var” ifadelerini kullandı.

“MANŞETİ SESSİZCE SÖYLEDİ”

Burhan’ın iddiasına stüdyodaki konuklardan Şaban Sevinç “Bu çok önemli manşeti sessizce söylüyor” karşılığını verdi.

İYİ Parti GİK Üyesi Mehmet Aslan ise “Kimleri vekil yaptınız be” dedi.

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