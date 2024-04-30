Formula 1 Türkiye'ye geliyor. Resmen açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Formula 1 Türkiye'ye geliyor. Resmen açıklandı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Formula 1 müjdesini verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçtiğimiz ay düzenlenen İstanbul Park ihalesi hakkında açıklamalarda bulundu.

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Mevcut kiracının Mayıs ayı içerisinde İstanbul Park’ı boşaltacağını söyleyen Bakan Ersoy Formula 1 müjdesini de verdi.

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2026 yılından itibaren Formula 1’in Türkiye’ye geleceğini söyleyen Bakan Ersoy, "Orada bir ihale süreci gerçekleşti nisan ayı içerisinde. İhale başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Yani mevcut kiracının, mevcut içerde bulunan kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devretmesi var. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Burada planlandığı şekilde süreç devam ediyor" dedi.

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