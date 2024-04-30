Kim kalıyor bu asgari ücretlinin memurun önünden bile geçemeyeceği otellerde. 3 gece için milyonları istiyorlar

Kaynak: Haber Merkezi Ökkeş Bölükbaşı
Kim kalıyor bu asgari ücretlinin memurun önünden bile geçemeyeceği otellerde. 3 gece için milyonları istiyorlar
Türkiye’de asgari ücretli ya da memur maaşı alan vatandaşın tatil yapması imkânsız hale geldi. 4 kişilik bir aile için sadece 3 gecelik ortalama otel fiyatları 200 bin liraları buluyor.

Türkiye'de artan enflasyon ve döviz kurundaki dalgalanmalar, otel fiyatlarını da uçurdu.

2 çocuklu bir ailenin sadece 3 gecelik tatil için en az 200 bin TL, lüks tatil beldelerinde ise fiyat 500.000 TL para harcaması gerekiyor.

Bazı otellerin fiyatları ise milyon liraları buluyor.

NE ASGARİ ÜCRETLİ NE MEMUR!..

Geçtiğimiz günlerde patlak veren “Milliyet farkı” tartışmaları bir yana, asgari ücretin 17 bin TL olduğu düşünüldüğünde, hem asgari ücretli hem de memur maaşı alan bir aile için tatil yapmak adeta bir hayal…

Son yıllarda artan maliyetler, otel işletmecilerini de zor durumda bırakıyor.

Enerji fiyatlarındaki artış, gıda fiyatlarındaki fahiş yükseliş ve personel giderleri otel fiyatlarına yansıyor. Bu durum, orta ve dar gelirli aileleri tatil yapmaktan mahrum kalıyor.

Yapılan bir ankete göre, vatandaşın yüzde 89'u ise asgari ücretle geçinen bir ailenin tatil yapmasının imkânsız olduğunu düşünüyor.

Sosyal medyada da otel fiyatlarının pahalılığıyla ilgili tepkiler çığ gibi büyüyor.

Vatandaşlar, asgari ücretle geçinmeye çalışırken tatil yapmanın imkânsız olduğunu ve yetkililerden çözüm beklediklerini belirtiyor.

İşte bazı otel fiyatları:

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