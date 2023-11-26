12 yıl hükümlü firari kıskıvrak yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında arama kararı bulunan bir şahıs Jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı

KAYNAK: İHA
12 yıl hükümlü firari kıskıvrak yakalandı

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Söke ilçesi Sarıkemer Mahallesi’nde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskında “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve 2 ayrı hırsızlık suçlarından aranan ve hakkında toplam 12 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan E.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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