Fenerbahçe derbide kazandı. Beşiktaş uzaktan gelen haberle yıkıldı

Trendyol Süper Lig’in 34. Haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu’nda on binlerce taraftarın önünde oynanan dev derbide sarı-lacivertliler ezeli rakibini 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 30. Dakikada Batshuayi ve 69. Dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Beşiktaş’ın tek golü ise 82. Dakikada Cenk Tosun’dan geldi.

Karşılaşmanın 19. Dakikasında İsmail Yüksek sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalırken 25. Dakikada Al-Musrati kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu galibiyet ile 89 puana yükselen Fenerbahçe Galatasaray ile puan farkını tekrar 4’e indirdi.

51 puanda kalan Beşiktaş ise Başakşehir’in galibiyeti sonrası 5. Sıraya gerileyerek UEFA Konferans Ligi'ne gitme hakkını da şuan için kaybetti.