Fenerbahçe'den çifte şampiyonluk paylaşımı

2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli ve Busenaz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu oldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Fenerbahçeli kadın milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli Avrupa Şampiyonu oldu.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen 2024 Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası’nda finale çıkan iki kadın boksörümüz de altın madalya kazandı.

52 kiloda ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, finalde karşı karşıya geldiği Anastasiia Kool’u üç rauntta da 5-0 mağlup etti ve üçüncü kez Avrupa Şampiyonu oldu.

66 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli de Rus boksör Albina Moldazhanova’yı 5-0 mağlup ederek kariyerindeki tek eksik olan altın madalyaya uzandı.



Bir diğer Fenerbahçeli milli boksör Samet Gümüş ise yarın final maçına çıkacak.

Sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.