Cenk Tosun attı farkı 1'e indirdi

Beşiktaş tribünleri Cenk'in 82. dakikada attığı golle büyük sevinç yaşadı.
Siyah Beyazlı taraftarlar kalan dakikalarda beraberlik adına umutlandı.
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Necip Uysal, Fenerbahçe ile oynanan derbinin ilk yarısında ofsayt kararlarıyla dikkat çekti.
29. dakikada Beşiktaş'ın serbest vuruşunda Michy Batshuayi'nin eline çarpan top sonrası penaltı beklentisi VAR incelemesiyle ofsayt gerekçesiyle reddedildi; Necip Uysal'ın pozisyonda ofsaytta olduğu belirlendi.
Fenerbahçe'nin 30. dakikada attığı golde ise Dusan Tadic'in kıl payı ofsayt dışında kalmasına Necip Uysal'ın pozisyonu etkilediği anlaşıldı.
Yorumcu Güntekin Onay, maçın devre arasında, "Beşiktaş, Necip Uysal'ın sağ kanatta oynamasıyla ritmini kaybetti" şeklinde eleştiri yöneltti.