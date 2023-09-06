12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı

Van’da 12 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs tutuklandı.

KAYNAK: İHA
12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar sonucunda ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan aranma kaydı olduğu tespit edilen bir şahıs yakalandı. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı timlerince adli makamlara sevk edilen şahıs, 12 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğundan Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. En ufak ipuçlarını bile değerlendirip suç ve suçlu bağlantılarını ortaya koyarak olayları aydınlatan, şüphelileri adalete teslim etmek için 7/24 aralıksız olarak çalışan Van İl Jandarma Komutanlığı timleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerine devam edecektir” denildi.

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