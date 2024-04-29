İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Milletin ve devletin yanında hükümetin karşısında olacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Habertürk'te gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un konuğu oldu.

Dervişoğlu kurultay süreci ve sonrasına dair kritik açıklamalarda bulunurken, bugüne kadar yaptıkları yapmaya devam edeceklerini; devletin ve milletin yanında hükümetin ise karşısında olacaklarını belirtti.

Kurultay’da rakip olarak yarıştığı Koray Aydın ve Tolga Akalın ile görüşeceğini belirten Dervişoğlu, bir sorun yaşanmasını beklemediğini ifade etti.

Dervişoğlu’nun açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

YEDEK LİSTE AÇIKLAMASI

- Kongreler yapılırken yedek listeler yapılır ve herkes zanneder ki o listelere özen gösterilmez. Aslında adaylı kongrelerde listeler yapılırken yedekler de oldukça önemlidir. Adaylar önemser. Son kurultayda ben de aynısını yaptım. İstifa eden delegelerin yerine gelen yedekler de parti aidiyetlerini son kongrede gösterdi.

“İLK ARAYAN AKŞENER’Dİ”

- Erdoğan, Özgür Özel, Ahmet Davutoğlu aradı. Diğer genel başkanlar da kendi sosyal medya hesapları üzerinden hem kongremizi hem de genel başkanlığımı tebrik ettiler.

Akşener’le görüştüm, ilk arayan oydu. Kendisi tebrik etti ben de teşekkürlerimi iletti. Sayın genel başkan ilk turda oy kullandı, ikinci ve üçüncü turda oy kullanmadı.

Meral Akşener İYİ Parti’nin her şeyi. Dolayısıyla İYİ Parti’nin kurucu liderinin gönlünden geçen aday olmak bana onur ve gurur verdi. Ben diğer genel başkan adaylarının da gönlünden az geçen bir aday değilim.

“HEM KORAY BEYLE HEM TOLGA BEYLE GÖRÜŞECEĞİM”

- En başından beri takip ettiğim yol adayların birlikteliğinin yaralanmamasıydı. Süreci çok doğru yönettiğime inanıyorum. Bundan sonra da bir takım duygusallık yaşanabilir, bu süreçler de akıl ve ferasetle aşılacaktır.

Hem Koray Beyle hem Tolga Beyle görüşeceğim. Henüz devir teslim almadım makamı. Grup başkanlığı toplantı salonunda mazbatamı alacağım. 1 Mayıs Çarşamba günü de sayın genel başkanımdan görevi devralmak üzere Genel Merkeze gideceğim.

Bu süreçle görüşeceğim, görüşeceğim çok arkadaşım var. Nasıl bir süreç işler henüz bilmiyorum.

Koray Beyle kongre salonunda görüştük, Tolga Beyle kongre sonrasında da görüştüm. Görüşlerini aldım. Sayın Koray Aydınla da görüşme gerçekleştireceğim. Herhangi bir sorun çıkacağına inanmıyorum.

“TÜRKİYE’NİN İYİ PARTİ’YE İHTİYACI VAR”

Türkiye’nin İYİ Parti’ye ihtiyacı var. Türkiye İYİ Parti’yi hala umut yeşertecek bir parti olarak görüyorum. Birleştirici güç olma vasfımı ön plana çıkarmak suretiyle yapılması icap eden her şeyi yapacağım. Hiç kimsenin endişesi olmasın.

“ÜMİT ÖZLALE PARTİMİZ İÇİN VAZGEÇİLMEZ ÖZELLİKLERE SAHİP”

- Ümit Bey partimizden istifa ettiğini açıkladı ancak resmi bir müracaatı ya da bildirimi yoktu. Ümit Bey’e çok ısrar ettim. Kongreden önce de bu partide kalması gerektiğini, kazandığım takdirde kendisini bırakmayacağını belirttim.

Sayın Özlale partimiz için vazgeçilmez özelliklere sahip biri.

LİSTEDE OLMAYAN VEKİLLER TBMM’DE GÖREV ALACAK

- Bazı vekillerimizi TBMM’de alacakları görevler nedeniyle listelerde yer vermedik. O isimler TBMM’de değerlendirilecek.

“ERHAN USTA’YA ZERAFETİ NEDENİYLE TEŞEKKÜR EDERİM”

- Erhan Usta beni dün aradı. Başka bir adayı desteklediğini deklare ettiğini, Dervişoğlu’nun elini rahatlatmak için istifa etmeyi düşündüğünü bana iletti. Kongre süreci sonucunda böyle bir ihtiyacım olmadığını belirttim.

Önce bir görüşme gerçekleştirelim, fotoğraf verelim kamuoyuna bir yanlış anlaşılmaya müsaade etmeyelim dedim. Ancak kendisi beklemeden görevinden istifa ettiğini bildirmiş.

Kendisini de bu eylemi nedeniyle asla yermem. Zarafeti nedeniyle teşekkür ediyorum.

“SÜREKLİ SAHADA OLACAĞIM”

- Önümüzde Anayasa değişikliği tartışmaları var. Görüşmeler başladı, bazı görüşmelerin ona işaret ettiğine inanıyorum. İYİ Parti Meclis Grubunun önünde büyük bir sorumluluk var. Ben de gerektiğinde genel başkan olarak bu görüşmelere katılacağım.

Sürekli sahada olacağım, yani bulunmam gereken yerde milletin bağrında olacağım. Gazeteci arkadaşlar benden bilgim olmayan konularda ayaküstü cevaplar beklemesin.

İYİ Parti genel başkanlığı makamında İYİ Parti’ye oy ve gönül verenlerin temsilcisiyim. Onları mahcup etmemek için elimden geleni yapacağım.

“TÜRKİYE’NİN MERKEZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’TÜR”

- İYİ Parti’nin konumlandığı yer sürekli konuşuluyor. İYİ Parti Türk siyasetinin merkezine kuruldu. İYİ Partide kişilerin siyasi geçmişine bakılarak bu parti şöyle, bu parti şu eksene kayacak türünden tartışmaların çok uygun olmadığı düşüncesindeyim. Türkiye’nin merkezi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Partinin kuruluş üniteleri belli, İYİ Parti siyasetin merkezinde. Partimiz Milliyetçi demokrat ve kalkınmacı bir parti. Bu merkez tanımına çok uygun, bütün kaygıları ortadan kaldıracak bir felsefesi ve programı var.

“BEN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU SİYASETE 27 EKİM 2017’DE BAŞLADIM”

- O sosyal demokrat bir yerden geldi, bir başkası merkez sağdan siyaset yapmış vs. geldiğimiz yerdeki kimlikleri İYİ Parti’ye taşımadık.

Parti’nin kuruluşunda yapılan kurucular kurulu üyeleri toplantısında bir şey söyledim.

Ben Müsavat Dervişoğlu, siyasete 27 Ekim 2017’de başladım ve yolculuğumu İYİ Parti’de sürdüreceğim dedim.

Emeği bulunan arkadaşlarımız partinin merkezde duran görüntüsü bozulmasın diye feragatte bulundular. Bu arkadaşlarımızın verdikleri emekler unutulmamalı.

Yapacağım ilk grup toplantısında Parti’nin durduğu yeri açıklayacağım. Merkez demekle merkez olunmuyor.

Biz bir siyasi hareketiz, sıradan bir parti değiliz. Elbette herkesin görüşlerinden istifade edeceğim, fikirlerini alacağım.

İYİ Partiyi merkez alarak söylüyorum, merkezi güçlendirmek için partiye katılım çağrılarını yineleyeceğiz.

“İYİ PARTİ’YE ZARAR VERMEK İÇİN İŞ YAPANLARLA MESAFEMİ KAPATMAYACAĞIM”

- Kırılma noktalarında yapılan istifalar ve açıklamalar zamanlaması planlanarak İYİ Partiye zarar vermek için gerçekleştirildi. Bu partiyi biz kurduk diye iftihar ediyoruz ama bu partiyi millet kurdu. Milletin umuduna halel getirmek amacıyla bilerek isteyerek taammüden iş yapanlarla mesafemi kapatmayacağım.

Her konuda olduğu gibi siyasette de nedamet denen bir şey var. Hatalar kabul edilir ve bundan bir pişmanlık duyulduğu ifade edilirse ben de o açtığım mesafeyi kapatırım. Siyasi tecrübelerim ve aldığım tavsiyeler kapsamında söylüyorum siyasette kapıyı ne tam olarak açabilirsiniz ne de tam olarak kapatabilirsiniz. Siyasetin bir bölümünde diplomasi her zaman açık olacaktır.

“MEYDANLARI AKP’DEN ALACAĞIZ”

- Meydanlar uzunca zamandır öksüz. Meydanlarda yalnızca bir kişi var, o da Erdoğan. Ben meydanlardan milletime sesleneceğim. Erdoğan’ın 22 yıllık iktidarda kalmasının en önemli sebeplerden biri meydanlarda olması.

Meydanları AKP’den alacağız. Meydanlarda milletimize sesleneceğiz, vatandaşların arasında olacağız. Sokakta hâkimiyeti ele alacağız.

“BİZE PARTİ KURAMAZSINIZ DEDİLER”

- Biz çok zor koşullarda kurulmuş bir partiyiz. Bize parti kuramazsınız, yaşatamazsınız dediler. İki genel seçime girip TBMM’de grubu olan parti konumuna taşındık.

İYİ Parti kurulduğundan bu yana AKP tek başına meclis çoğunluğu sağlayamadı. Çok şeyi değiştirmeye devam edeceğiz.

Geçmişe yönelik tabii ki eleştirilerim var. Biz eleştirilerimiz kapı arkalarında değil Sayın Akşener’in olduğu toplantılarda yaptık. Eksiklerin giderilmesi için mücadele edeceğiz. Siyasette mükemmellik yoktur.

Yeni bir kitap olmak derdinde değilim, İYİ Parti bir kitap zaten. Ben yazılan bir kitabın elde bulunan bir kitabın yeni sayfalarından biri olmaya talibim. Dünden bugüne İYİ Parti’nin programındaki eksik ne ki? Kullanamadık ki. İktidar olamadık.

Sayın genel başkanımız millete verdiği sözün icabını yerine getirdi. Ben geçmişin değil geleceğin temsilcisiyim. Ben yeninin başlangıcıyım ancak elimde bir değerle manzumesi var. Buna sahip çıkmak zorundayım.

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

- Bu zamana kadar anayasanın çok sayıda maddesi değişti. Değişen anayasanın yanlışlarını da referandum sürecinde paylaşmıştık. Bize ne gelecek, taslak ne olacak belli değil.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değiştirilmesi teklifiyle gelirlerse değerlendiririm. Sistem oylandıysa şayet birinci turda da sayın cumhurbaşkanı kazanamadıysa parlamenter demokratik sistem istiyorum diyen seçmen sayısı isteyen seçmen sayısı kadar var.

Demokrasilerde her şey oy demek değil. Demokrasilerin demokrasi olmasının şartları var.

“TEK ADAMLIĞI KÖKLEŞTİRECEK BİR REVİZYON ARAYIŞINA İZİN VERMEYİZ”

- Tek adamlığı kökleştirecek bir revizyon arayışına izin vermeyiz. Erdoğan bir daha cumhurbaşkanı adayı olamayacaksa yeniden yönetmek için anayasayı meclise dayanabilir.

Parlamenter sisteme geçmek için bir düzenleme gelirse tartışırız, tek adamı güçlendirecek sayın cumhurbaşkanının yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasını sağlayacak bir düzenlemeyi revizyon diye metni getirirlerse sıcak bakmayız.

Bürokrasi TBMM’de noter gibi davranmak suretiyle o kanunu onaylıyor. Kanunun TBMM’de hazırlandığı bir TBMM arıyoruz. Bürokrasi dayatıyor. Saray’dan binlerce sayfa doküman geliyor, o dokümana bağlı olarak da değişen kanun paketi var. Biz onu onaylıyoruz. Öyle bir torba yasa geliyor ki bir bölümünü onaylıyoruz bir bölümüne muhalifiz.

“YASAMA YÜRÜTME YARGI DÖNEM BİTMİŞ RECEP TAYYİP ERDOĞAN DÖNEMİ BAŞLAMIŞTIR”

- Kanun filan çıkarmıyor TBMM. Bürokrasinin dayattığı kanunları düzenliyor. Kanun doğru bir biçimde hazırlanmıyor. Komisyonların doğru bir biçimde çalıştığı TBMM’ye ihtiyaç vardı. Bu sistem TBMM’yi bypass etmiş; erkler hiyerarşisini bozmuştur.

Yasam yürütme yargı dönemi bitmiş Recep Tayyip Erdoğan dönemi başlamıştır.

“MİLLETİN VE DEVLETİN YANINDA İKTİDARIN KARŞISINDA OLACAĞIZ”

- Türkiye’nin bekası ile ilgili güvenliği ile ilgili alınmış kararlarda çıkartılan tezkerelerde kanunlarda, biz doğrudan doğruya büyük Türk milletinin ve Türkiye cumhuriyeti devletinin yanında durduk duracağız.

Onun dışında bu hükümetin yaptıkları yanlış işlere karşı AKP’nin Cumhur İttifakı’nın karşısında olacağız. Mesele Türkiye’yse biz o ihtiyacı reddetmeyiz. Bu zamana kadar ne yaptıysak yapmaya devam edeceğiz.

Milletin ve devletin yanında iktidarın karşısında olacağız.