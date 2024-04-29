Çin'deki uçurtma şenliği renkli anlara sahne oldu

Çin'in Shandong eyaletinde, her yıl Nisan ayında düzenlenen Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali, renkli ve büyüleyici anlara ev sahipliği yaptı. Bu yıl da, dünyanın dört bir yanından gelen binlerce uçurtma tutkunu 41'incisi düzenlenen festivale akın etti. 20 Nisan'da başlayan ve 29 Nisan'a kadar süren bu festival, dünyanın en büyük ve en eski uçurtma festivali olarak bilinir.

Weifang, uluslararası alanda ünlü bir uçurtma merkezi olarak kabul edilir. Geleneksel Çin uçurtmalarının sanatını ve kültürünü kutlamak amacıyla gerçekleştirilen bu festival, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlar. Festival boyunca, gökyüzünde renk cümbüşü oluşturan çeşitli uçurtmaların yanı sıra uçurtma yapımı atölyeleri, uçurtma uçurma yarışmaları, uçurtma dansları ve diğer çeşitli etkinlikler düzenlenir.

Bugün son bulan festivalde, Weifang'ın muhteşem manzaraları arasında gökyüzünü süsleyen binlerce renkli uçurtma, izleyicilere görsel bir şölen sunarken, uçurtma yapımı atölyeleri ve gösterileri, katılımcılara uçurtma yapımının inceliklerini keşfetme fırsatı verdi. Ayrıca, uçurtma uçurma yarışmaları da büyük ilgi gördü ve katılımcılar arasında heyecan dolu rekabetlere sahne oldu.

Festival sırasında düzenlenen kültürel etkinlikler arasında, geleneksel Çin müzik ve dans gösterileri, el sanatları sergileri ve yöresel yemeklerin tadıldığı gastronomi etkinlikleri de yer aldı. Ayrıca, Çin kültürünü ve tarihini keşfetme fırsatı sunan paneller ve konferanslar da festival programının önemli bir parçasını oluşturdu.

Bu yıl 41'incisi düzenlenen Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali, her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak Weifang şehrinin kültürel mirasını ve uçurtma geleneğini dünya çapında tanıtmaya devam ediyor. Uzun yıllardır bu renkli festivale ev sahipliği yapan Weifang şehri ve festival organizatörleri, gelecek yıllarda da bu renkli etkinliği başarıyla sürdürmeyi ve daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.