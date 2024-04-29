Bodrum’da kedi ve köpek katliamı

Olay, mahalleye yeni taşınan bir vatandaşın köpeğinin zehirlenmesiyle başladı ve 4 hayvan daha zehirlenerek telef oldu.

Olayı anlatan Gizem Sümer, "Yalıçiftlik'e yeni taşındım. Bir ay oldu. Dün maalesef köpeğimi ölü buldum, zehirlenmiş. Dün akşam da bir tane ölü kedi buldum. Bu sabah evimin bahçesinin yukarısında bir ölü köpek daha buldum. Bir komşumun 3 tane köpeğini zehirlemişler. Onlar fark edip zeytinyağı içirmişler. Kusunca iyileşmişler, bir tanesi pek iyi değilmiş" dedi.

Sümer, Bodrum Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ölü hayvanları aldığını belirtirken, olayın sorumlularının tespiti için kameraları kontrol edeceğini ve bu tür vahim olayların tekrarlanmaması için elinden geleni yapacağını dile getirdi.