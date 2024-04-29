Suudi Arabistan'dan Ziyech'e reddedemeyeceği teklif

Sezon başında Chelsea'den Galatasaray'a kiralanan ve ücretsiz bir şekilde satın alma opsiyonu bulunan Hakim Ziyech ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

ARABİSTAN'DAN 37.5 MİLYON EURO!

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, Hakim Ziyech için gözünü kararttı ve dev bir teklif yaptı.

Al-Shabab'ın Hakim Ziyech'e 2.5 yıl için 37.5 milyon euro net maaş önerdiği aktarıldı.

Arabistan ekibi, yaz transfer döneminde de Hakim Ziyech'i transfer etmek istemiş, sağlık kontrollerinden de geçirmişti.

Ancak Ziyech, sağlık testlerini geçemeyince transfer iptal edilmiş ve yıldız futbolcu Galatasaray'a transfer olmuştu.

20 MAÇTA OYNADI

Yaşadığı sakatlıklardan dolayı bu sezon 20 maça çıkabilen Ziyech, bu maçlarda 6 gol atarken 4 asist yaptı.