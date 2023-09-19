"120 kiloyum isterse Dünya Şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" dedi dayağı yedi

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Sosyal medya fenomeni ve vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci'nin, "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" sözlerine profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'ın yanıt vermesi üzerine ikili arasında gerginlik çıktı.

2011 yılından bu yana aktif bir şekilde profesyonel maçlara çıkan MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, Cebecinin bu iddiası üzerine sosyal medya üzerinden kendisine meydan okudu.

Geçtiğimiz birkaç gün içinde de sosyal medyadan birbirleri ile atışan ikili dün, Tuzla’da ormanlık alanda karşı karşıya geldi.

Savaş Cebeci’nin kavga öncesinde profesyonel dövüşçüye “Kolunu kırarım senin” demesinden sonra, Kazgan, Cebeci’ye saldırmaya başladı.

“BENİ YENDİ HELAL OLSUN”

Kavganın ardından fenomen vücut geliştiricisi Savaş Cebeci’nin yüzü kanlar içinde kaldı. Kavgadan sonra ağır yenilgiye uğrayan Savaş Cebeci'den de açıklama gecikmedi. Cebeci "Delikanlıca bir maç oldu, beni yendi, helal olsun" dedi.