Bursaspor teslim tarihini açıkladı

Eğer çoğunluk sağlanamazsa, ikinci oturum 26 Mayıs Pazar günü saat 13.00'te Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda yapılacak.
Başkanlık için tek aday olan Enes Çelik, yönetim kurulu listesini bugün Divan Kurulu'na sunacak.
Çelik'in listeyi teslim etmek üzere saat 16.00'da Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gideceği bilgisi alındı.
Bursaspor Kulübü de yaptığı açıklamayla teslim tarihine netlik getirdi.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Değerli basın mensupları,
Başkan adayımız Sayın Enes Çelik 16 Mayıs Perşembe saat 16.00’da yönetim kurulu listelerini divan başkanlık kurulumuza teslim edecektir.
Tesislerimizde düzenlenecek teslim organizasyonunda, başkanımız Sinan Bür ve Divan Başkanlık Kurulumuz da hazır bulunacaktır.
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