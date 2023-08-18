125 liralık faturayı 228 liraya böyle çıkarttılar. Elektrikte büyük zam oyunu ortaya çıktı

Elektrik faturalarındaki büyük zam oyunu ortaya çıktı. Faturada dağıtım bedeli enerji bedelini geçti. Dağıtım bedeline gelen üst üste zamlar ile şirketlerin kârı vatandaşların cebinden karşılanıyor.

125 liralık faturayı 228 liraya böyle çıkarttılar. Elektrikte büyük zam oyunu ortaya çıktı

Elektrik tedarikinde yaklaşık yüzde 35 azalan maliyetin yurttaşın faturalarını düşürmek için değil dağıtım şirketlerinin kârını artırmak için kullanıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, elektrikteki “dağıtım bedeli oyununu” örnekleyerek anlattı. Dünyada enerji maliyetlerinin pandemi öncesine doğru gerilediğini sadece 7 ayda elektrik piyasasında takas fiyatlarının megavatsaat başına ortalama 3 bin 400 TL’den 2 bin 200 TL’ye kadar gerilediği örneğiyle anlatan Arslan, şu bilgileri verdi:

“Düşen enerji bedeli olduğu gibi zam yapılarak dağıtım bedeline aktarıldı. Bir vatandaşın faturasını incelediğimizde ortaya çıkan acı tablo şöyle: Ödediğimiz dağıtım bedeli, enerji bedelini geçmiş durumda. Faturalarımızın yüzde 58.25’ini dağıtım bedeli, yüzde 32.7’sini enerji bedeli ve yüzde 9.04’ünü KDV ve belediye fonu oluşturmakta. İktidar dağıtım bedeline üç kez zam yapmasaydı bugün 240 kWh tüketim için 353 TL ödemek yerine 228 TL ödüyor olacaktık. Yani 125 TL daha ucuza elektrik kullanacaktık.”

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