Bir zam haberi de elektrikten geldi. Yine elektrik şirketleri kazanacak

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, enerji maliyetlerindeki ölçüsüz artışın, genel ekonomiyi baltaladığını ifade etti. 2022’de elektrik yardımı alan hane sayısının 3 milyon 690 bin 582’ye yükseldiğini vurguladı.

AYDA 345 TL FATURA

Cumhuriyet Gazetesi'nden Şehriban Kılıç'ın haberine göre; “Bir hanenin aylık elektrik faturası ortalama ne kadar oldu?” sorusuna ise Ulutaş, 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları için aylık 230 kWh’lik enerji tüketeceğini söyledi. Dört kişilik ailenin asgari elektrik faturasının Ağustos 2017’deki 95 TL’lik seviyeden, bu yılın aynı ayında 345 TL’ye yükseldiğini söyledi.

ZAMLAR TSUNAMİYE DÖNÜŞTÜ

“Yakın vadede elektrik fiyatlarına zam bekliyor musunuz?” sorusuna ise “salgın sonrası dünya genelinde enerji maliyetlerindeki geçici dalgalanmanın tetiklediği zam dalgası, ülkemizin içinde bulunduğu kırılgan ekonomik koşullar nedeniyle bir tsunamiye dönüştü. Ne yazık ki ülkemizde maliyetler azalırken dağıtım bedelleri artırılarak fiyatların sabit tutulduğu, maliyet artışlarının ise faturalara yansıtıldığı bir enerji ekonomisi oluştu. Döviz kuru ve enflasyon artışı nedeniyle önümüzdeki günlerde yeniden zam yapılması gerektiği ifade edilmekte. 2024’te yapılması beklenen yerel seçimlere yakın tarihlerde zam yapmayı tercih etmeyecekleri için önümüzdeki aylarda zam yapmak isteyebilirler” dedi