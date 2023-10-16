13 bitkinin karışımıyla oluşuyor. Strese yorgunluğa kış hastalıklarına birebir iyi geliyor

13 bitkinin karışımıyla oluşan 50 dereceden 25 dereceye düşen Diyarbakır’da kapış kapış satılan kış aylarına özel olan atom çayı strese yorgunluğa kış hastalıklarına birebir iyi geliyor.

KAYNAK: İHA
13 bitkinin karışımıyla oluşuyor. Strese yorgunluğa kış hastalıklarına birebir iyi geliyor

Diyarbakır’da mevsim geçişinin yaşanmasıyla kış çayı rağbet görüyor.

Aktarcılar, çayın birçok solunum yolu enfeksiyonuna iyi geldiğini belirtiyor. Kış çayı, antibiyotik etkisi gösterdiği ve birçok solunum yolu enfeksiyonuna iyi geldiği için tercih ediliyor.

streİçeriğinde çubuk tarçın, hatmi çiçeği, ıhlamur, papatya, zencefil, kuşburnu, ekşi çay ve zerdeçal gibi bitkiler bulunuyor.

Kış aylarında sabah ve akşam olmak üzere günde iki bardak kış çayı tüketmek bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve stresi azaltıyor. Normal günlerde de içilebilir.

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Yaz mevsiminde hava sıcaklarının 50 dereceyi gördüğü Diyarbakır’da havaların 25 dereceye düşmesiyle vatandaşlar, hastalıklara karşı önlem alabilmek için aktarların yolunu tuttuğu bildirildi.

Aktar, “Kış aylarına özel olan atom çayını kendimiz hazırlıyoruz. Kış aylarında özellikle atom çayının satışları biraz daha fazla oluyor. Astım, bronşit, öksürük, nefes darlığı ve balgam sökücü gibi birçok solunum yolu enfeksiyon hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor” sözlerini kullandı.

Diğer yandan atom çayı, stres ve yorgunluğa da iyi gelmesiyle dikkat çekti.

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