Kuru öksürüğü bitiriyor mikrobu söküp atıyor. Mucize karışım ortaya çıktı

Bağışıklık sistemi, vücudun dış etkenlere karşı savunma yapmasını sağlayan sistem olduğu biliniyor.

Bağışıklık sisteminin zayıf olması, hastalıklara yakalanma riskini artırır. Bu nedenle, özellikle kış aylarında ve mevsim değişikliklerinde bağışıklık sisteminin desteklenmesi gereklidir. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarından biri de sağlıklı beslenmektir. Bu besin; bağışıklık sistemini kuvvetlendirebilir, gripten ve nezleden koruyabilir, kuru öksürüğü gidermede yardımcı olabilir.

İşte bu mucizevi besinin adı ve özellikleri…

SOĞUK ALGINLIĞINDAN KURTARAN DOĞAL KARIŞIM

Bir tencerede 6 bardak suya 10 adet kuşburnu, 8 adet kuru kayısı ve 1 çay bardağı kuru üzüm atın ve kaynatın.

Sonra ateşi kısın ve içine 1 tutam ıhlamur, 1 adet çubuk tarçın ve 3 adet karanfil ilave edip kapağını kapatın. Ilıdıktan sonra içmeye hazırdır.

Bu kürü her gece yatmadan önce içerseniz, soğuk algınlığı belirtilerinizin hafiflediğini fark edeceksiniz.

Ancak daha iyi sonuç almak için her gün yapmanız ve içmeniz tavsiye edilir.