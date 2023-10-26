Mucize karışım ortaya çıktı. Kalp sağlığını destekliyor. Sindirimi düzenliyor. Bağışıklığı güçlendiriyor

Editör: Ersoy Özdem

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Soğan suyu, soğanın sıkılmasıyla elde edilen bir içecek olduğu biliniyor.

Soğan suyunun faydaları ve zararları şu şekilde:

SOĞAN SUYUNUN FAYDALARI

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Soğan suyu, vücudun hastalıklara karşı direncini artıran vitamin C, fitokimyasallar ve antioksidanlar bakımından zengindir.

Sindirimi düzenler: Soğan suyu, sindirim enzimlerinin salgılanmasını teşvik ederek sindirim sürecini kolaylaştırır. Ayrıca lifli yapısıyla bağırsak sağlığını destekler.

Kan şekeri düzeyini kontrol eder: Soğan suyu, kan şekerini düşürmeye yardımcı olan bileşenler içerir. Bu sayede diyabet hastalarının kan şekerini dengelemesine katkı sağlar.

Kalp sağlığını destekler: Soğan suyu, kan basıncını ve kolesterolü düşürmeye, kan pıhtılaşmasını önlemeye ve damarları genişletmeye yarayan bileşenler içerir. Bu da kalp ve damar hastalıklarının riskini azaltır.

Kilo kaybına yardımcı olur: Soğan suyu, düşük kalorili bir içecek olup tokluk hissi verir. Bu da kilo vermek isteyenlerin iştahını kontrol etmesine ve daha az yemek yemesine yardımcı olur.

ZARARLARI:

Mide sorunları: Bazı kişiler soğan suyu içtikten sonra mide yanması, ekşime, bulantı gibi mide rahatsızlıkları yaşayabilir. Bu nedenle mide hassasiyeti olan kişilerin soğan suyu tüketimine dikkat etmeleri gerekir.

Alerjik reaksiyonlar: Soğan suyuna karşı alerjisi olan kişilerde kaşıntı, kızarıklık, nefes darlığı gibi alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu durumda soğan suyu tüketimi hemen durdurulmalıdır.

HANGİ YEMEKLERDE KULLANILIR?

Soğan suyu, çeşitli yemeklere lezzet katmak için kullanılabilir. Örneğin çorba, sos, salata ve marine et yemeklerinde soğan suyu eklenerek daha lezzetli hale getirilebilir. Ayrıca soğan suyu doğal bir boya olarak da kullanılabilir ve bazı şurup ve reçel yapımında da kullanılabilir.