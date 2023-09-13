İzleyiciler 13 Eylül Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 13 Eylül Çarşamba ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 13 Eylül Çarşamba TV yayın akışında ne var? 13 Eylül Çarşamba bugün hangi diziler var?
Hafta ortasında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 13 Eylül Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 13 Eylül Çarşamba TV yayın akışında ne var? 13 Eylül Çarşamba bugün hangi diziler var?
13 EYLÜL ÇARŞAMBA 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
21:30 Zirve Ateşi (Yabancı Sinema)
02:15 Zirve Ateşi (Yabancı Sinema)
04:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
06:40 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
23:20 Aldatmak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Dilek Taşı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
00:15 Dilek Taşı
02:30 Çemberimde Gül Oya
04:30 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yabani
13:30 En Hamarat Benim
16:00 Bu Tabak Kimin?
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
22:30 Yabani
03:30 Bu Tabak Kimin?
05:45 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyate
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Çöp Adam
20:00 Çöp Adam
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir