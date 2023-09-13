İzleyiciler 13 Eylül Çarşamba TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 13 Eylül Çarşamba ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 13 Eylül Çarşamba TV yayın akışında ne var? 13 Eylül Çarşamba bugün hangi diziler var?

Hafta ortasında televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 13 Eylül Çarşamba TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 13 Eylül Çarşamba TV yayın akışında ne var? 13 Eylül Çarşamba bugün hangi diziler var?

13 EYLÜL ÇARŞAMBA 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

21:30 Zirve Ateşi (Yabancı Sinema)

02:15 Zirve Ateşi (Yabancı Sinema)

04:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

06:40 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

23:20 Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Dilek Taşı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

00:15 Dilek Taşı

02:30 Çemberimde Gül Oya

04:30 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yabani

13:30 En Hamarat Benim

16:00 Bu Tabak Kimin?

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

22:30 Yabani

03:30 Bu Tabak Kimin?

05:45 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyate

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Çöp Adam

20:00 Çöp Adam

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir