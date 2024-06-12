13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda anne sanık oldu. Türkiye bu olayı konuşuyor

İzmir’in Narlıdere ilçesinde 13 yaşındaki B.A. isimli bir erkek çocuğuna birçok kişi cinsel istismarda bulundu.

13 yaşındaki çocuk 69 yaşındaki Mustafa Bircan’ın istismarına maruz kaldı. Ardından skandalı her duyan çocuğa dehşeti yaşattı.

ANNE SANIK OLARAK YARGILANIYOR

Çocuğunun yaşadıklarını öğrenen anne ise 2 şüphelinin evini yaktı. Ayrıca anne kahvenin de camlarını aşağı indirdi.

13 yaşındaki çocuğun annesi şimdi sanık olarak yargılanıyor.

NE OLDU?

Narlıdere’de 69 yaşındaki adamın cinsel istismarına uğrayan 13 yaşındaki B.A.’nın daha sonra mahalleden tanıdığı Emin Gezer, Mustafa Sünük ve Şiyar Erkuş’tan yardım istediği öğrenildi.

İddiaya göre bu isimler yardım etmek yerine B.A.’yı tehditle ikna edip Bircan’ın istismarına uğrarken video çektiler ve Bircan’a şantaj yaparak 5 milyon TL istediler.

Daha sonra ise küçük çocuğa, Emin Gezer’in cezaevinden yeni çıkan kardeşi Sedat Gezer, mahalleden Mehmet Aslan ve 79 yaşındaki Hüseyin Atıcı da cinsel istismarda bulundu.

Türkiye bu olayı konuşurken olay sosyal medyada da büyük tepki çekti.