13 yaşındaki erkek öğrencinin şort giymesi yasaklanınca okula etekle gitti

İngiltere'de yaşayan 13 yaşındaki bir erkek öğrenciye okulda şort giyme yasağı koyuldu. Çocuk yasağı etek giyip gelerek protesto etti.

13 yaşındaki erkek öğrencinin şort giymesi yasaklanınca okula etekle gitti

İngiltere'de ilginç bir olay yaşandı. 13 yaşındaki bir erkek öğrenci sıcak havada şort giymeye başlamıştı. Okul yönetimi bu duruma el koydu ve öğrencinin şort giymesini yasakladı. Bu yasak üzerine şort giyilmesine izin vermeyen okulunu etek giyerek protesto etti.

Suffolk bölgesindeki Farlingaye Lisesi'nde erkek öğrencilerin tüm yıl boyunca pantolon giymesi gerekirken Toby adlı çocuk bu yasağı deldi. Toby’nin annesi Sandy Page, oğlunun etek giyerek okul formasıyla ilgili kuralları yeniden tartışmaya açmak istediğini belirtti.

Okuldan yapılan açıklamada "standard forma kuralının" uygulandığı ve "normal kanallar üzerinden gelen ebeveyn şikayetlerinin dikkate alınacağı" ifade edildi.

BBC’de yer alan bilgilere göre; 11-18 yaşları arasında 2 bin öğrencisi olan okulda, geçen hafta sekizinci sınıftaki bazı erkek öğrenciler şort giydikten sonra haklarında işlem yapılmıştı.

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