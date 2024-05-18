İsrail'de Güvenlik Kabinesi karıştı: Ben-Gvir'e yumruklu saldırı

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail'de Güvenlik Kabinesi karıştı: Ben-Gvir'e yumruklu saldırı
İsrail’de Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot arasında tartışma çıktı. Eisenkot'un, Ben-Gvir'e "asker kaçağı" diyerek yumruk savurduğu öne sürüldü.

İsrail'de, dün toplanan Güvenlik Kabinesi’nde Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Gazze'ye yönelik saldırılarda hükümete "stratejik karar almama" suçlaması getirdi.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise gerekli adımları atması konusunda hükümete önerilerini dile getirdiği sırada Eisenkot'un sözünü keserek, "Sizi yeterince dinledik General." dedi.

Eisenkot da, “Sözlerimi kesmeyi bırak.” diyerek tepki gösterdiği Ben-Gvir'e, Tevrat'tan, "Terliklerini çıkar." alıntısı yaparak “sınırlarını aşmaması” için uyarıda bulundu.

Toplantı esnasında Eisenkot'un, zorunlu askerlik görevini yerine getirmeyen Ben-Gvir'e "Asker kaçağı." diyerek yumruk savurduğu da öne sürüldü.

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