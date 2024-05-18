İsrail'de Güvenlik Kabinesi karıştı: Ben-Gvir'e yumruklu saldırı

İsrail'de, dün toplanan Güvenlik Kabinesi’nde Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Gazze'ye yönelik saldırılarda hükümete "stratejik karar almama" suçlaması getirdi.
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise gerekli adımları atması konusunda hükümete önerilerini dile getirdiği sırada Eisenkot'un sözünü keserek, "Sizi yeterince dinledik General." dedi.
Eisenkot da, “Sözlerimi kesmeyi bırak.” diyerek tepki gösterdiği Ben-Gvir'e, Tevrat'tan, "Terliklerini çıkar." alıntısı yaparak “sınırlarını aşmaması” için uyarıda bulundu.
Toplantı esnasında Eisenkot'un, zorunlu askerlik görevini yerine getirmeyen Ben-Gvir'e "Asker kaçağı." diyerek yumruk savurduğu da öne sürüldü.
İlgili Haberler