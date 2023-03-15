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13 yaşındaki kız yüzüne kavuşmak istiyor. Evlerine düşen bombayla yüzü yandı. 109 ameliyat oldu

Suriye’nin Kamışlı bölgesinde evlerine düşen bombayla yüzü yanan 13 yaşında olan Evin Hacıibrahim, “Ameliyat olmak, sağlığıma kavuşmak istiyorum. Yüz nakli olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 13:29
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13 yaşındaki kız yüzüne kavuşmak istiyor

13 yaşındaki kız yüzüne kavuşmak istiyor. Evlerine düşen bombayla yüzü yandı. 109 ameliyat oldu
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DHA’nın haberine göre; Suriye’nin Kamışlı bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı 2013’te, atılan bombaların düştüğü evde Menal Hacıibrahim öldü, o zaman 13 yaşında olan kızı Evin Hacıibrahim ise yaralandığı bildirildi.

Vücudunun büyük kısmı ile yüzünün tamamı yanan, babası Rezan Hacıibrahim ile Türkiye’ye sığınıp, Batman’a yerleşen Evin, 10 yılda 109 ameliyat oldu. Şu an ilkokul 3’üncü sınıfa giden Evin, “Okulda herkes benimle dalga geçiyor. Ameliyat olmak, sağlığıma kavuşmak istiyorum. Yüz nakli olmak istiyorum” dedi.

Suriye'nin Kamışlı bölgesinde 2013 yılında yaşanan şiddetli çatışmalarda atılan bombalardan birinin düştüğü evde Menal Hacıibrahim öldü, o tarihte 3 yaşında olan kızı Evin ise yaralandı.

Vücudunun büyük bir kısmı ile yüzünün tamamı yanan Evin, babası Rezan Hacıibrahim ile Türkiye'ye geldi. Batman’da Bahçelievler Mahallesi’nde yaşamaya başlayan baba- kız geçimlerini de pamuk şeker yapıp satarak sağlamaya başladı.

10 yıllık süreçte Batman’ın yanı sıra Malatya, Adana ve Antalya’da birçok kez tedavi gören Evin, bugüne kadar 109 kez ameliyat geçirdi. Hacıibrahim, tedavi süreci nedeniyle okula geç başlayan ve ilkokul 3’üncü sınıfta okuyan kızı Evin’in ameliyatı için destek istedi.

‘109 AMELİYAT YAPILDI AMA SAĞLIĞINA KAVUŞAMADI’ 

Oturdukları evin altında, aldığı bir makineyle pamuk şeker yaparak geçimini sağlayan Rezan Hacıibrahim, “2013’te Türkiye'ye geldim. Evim bombalandı. Karım öldü. Şu anda Türkiye'de yaşıyorum.

Kızımın ameliyatı için çok hastaneyi dolaştım. Şu ana kadar 109 ameliyat yapıldı ama hala tedavisine kavuşamadı. 10 yıldır tedavisi ile uğraşıyorum. Doktorlar eğer tedavisi yapılmazsa kansere dönüşeceğini söylüyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Kızımın sağlığı için, tedavisi için ameliyat yapılmasını istiyoruz. Durumumuz da yok. Türkiye ve Türk milletine de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

‘SOKAKTAN VE OKULDAN RAHAT GEÇMEK İSTİYORUM’ 

Yüzündeki yaralar nedeniyle akranlarının kendisiyle alay ettiğini belirten Evin, yüz nakli olarak sağlığına kavuşmak istediğini belirterek, “Okulda herkes benimle dalga geçiyor. Cumhurbaşkanının yanına gitmek istiyorum.

Ameliyat olmak istiyorum. Sağlığıma kavuşmak istiyorum. Yüz nakli olmak istiyorum. Sokaktan ve okuldan rahat geçmek istiyorum” ifadelerin kullandı.

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