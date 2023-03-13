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Kızını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi televizyonda katilini aramıştı. Kanıtları gizlemeyi nasıl öğrendiği ortaya çıktı

17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun yatağında ölü bulunması sonrasında Gamze'nin anne ve babası adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Gamze'nin annesi cinayetten sonra bir televizyon programına çıkıp timsah gözyaşları dökmüştü. Cinayette yine 'çoklu cinsel birliktelikten haberdar olma' çıktı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 10:02
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Gamze Sakallıoğlu'nun katil annesinin kanıtları gizlemeyi nasıl öğrendiği ortaya çıktı

Kızını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi televizyonda katilini aramıştı. Kanıtları gizlemeyi nasıl öğrendiği ortaya çıktı
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Öz kızını öldürüp televizyona çıkan annenin koğuş arkadaşı yaşananları anlattı. Kadının ifadesine göre, Gamze'nin annesi 'Birçok kişiyle birlikte oldum. Gamze de bunları gördü. Eğer görmeseydi, bilmeseydi o zaman kendisini de beni de yakmazdı' ifadelerini kullandı.

Gamze'nin annesinin delil karartmayı nereden öğrendiği de belli oldu.
Bodrum'da yaşayan aileden 17 yaşındaki kızı Gamze Sakallıoğlu'nu öldüren anne, delilleri karartmayı bir dönem TV'de yayınlanan Kanıt dizisinden öğrenmiş. Anne, kızını öldürdükten sonra yatağına taşıdı ve sabah cesedi kendisi bulmuş gibi yaptı.
Daha önce cezaevinden çıkan, TV programına katılan Sakallıoğlu çifti Ekim'de yeniden tutuklanmıştı. 
İddianamede, Gamze'nin ölü olarak bulunduğu odada uyumadığı, havanın çok soğuk olmasına rağmen sobanın yakılmadığı hayatın akışına ters olarak nitelendirildi.
Yeniasır Gazetesi'nde haberine göre gizli tanık, Gamze'nin annesinin birçok kişiyle cinsel birliktelik yaşadığını ortaya çıkmasından korktuğu için kızını öldürdüğünü söyledi. 
Anne, Gamze'nin sabah vefat ettiğini belirtmişti fakat Gamze'nin gece öldüğü ortaya çıktı.

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