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Beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı

Meksika’da bir müzik öğretmeni beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı. Operasyonda hiçbir şekilde acı hissetmedi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 15:16
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Beyin ameliyatına gitarla girdi

Beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı
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İHA'nın haberine göre, Meksika’nın Nayarit eyaletinde yer alan Tepic şehrinde beyin tümörü nedeniyle ameliyat olan 55 yaşındaki müzik öğretmeni, kendisine yapılan operasyon sırasında 4 saat boyunca gitar çaldı. 

4 SAAT BOYUNCA GİTAR ÇALDI

Cerrahın ameliyat esnasında hastanın bilincinin açık olması gerektiğini belirtmesi üzerine öğretmenin gitar çalmayı tercih ettiği ve bu sayede operasyon sırasında kendisinin anlık olarak konuşma ve işitme gibi fonksiyonlarının kolaylıkla izlenebildiği belirtildi.

OPERASYONDA ACI HİSSETMEDİ

Ameliyatı gerçekleştiren cerrah Celia Teresa Alvarez, hastasının operasyonda hiçbir şekilde acı hissetmediğini belirterek, bu yöntem sayesinde kendisinin 2 hafta gibi kısa bir süre içerisinde günlük yaşam aktivitelerini orta seviyede bağımsız olarak yerine getirebileceğini söyledi.

İLK DEFA UYGULANDI

Yapılan operasyonun sorunsuz geçtiği ve bu yöntemin Nayarit eyaleti tarihinde ilk defa uygulandığı açıklandı.

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