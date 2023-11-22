130 yıl yaşayan Meyveş ninenin sırrı. ABD’liler araştırma yapmasın diye mezarını taşla kapladılar

Trabzon'da resmi kayıtlara göre 1879 yılında dünyaya gelen Meyveş Morçol'un uzaylı olduğunun hikayesi, torunu olan ve ABD'de NASA'da görev yaptığı yıllarda "Iıldız Number" adı verilen formülü ile tanınan Prof. Dr. Alaattin Yıldız'ın ninesini ünlü UFO Bilimcisi Prof. Dr. Derek Cooper'e anlatması ile başladı.

Cooper ve çalışma arkadaşları Meyveş ninenin doğduğunda uzaylılar tarafından değiştirilen bir kişi olduğunu iddia ederek, Meyveş nineyi universal mother (Evrensel Anne) ilan etti. O yıllarda adına konferanslar düzenlenen, ABD'li UFO tutkunları tarafından anıt mezar yaptırabilmek için fon oluşturulan Meyveş ninenin adına ülkenin San Diago kentinde de örgüt kuruldu.

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Yıllardır gizemini koruyan Meyveş ninenin mezarını son olarak 2004 yılında UFO anıtı yapmayı düşünen ABD'li bilim adamı Ufolog Derek Cooper, Alaatin Yıldız ile birlikte ziyaret etti. 130 yıl yaşadığı iddiasıyla dünya gündeminde sıkça yer alan Meyveş nine, torunu Alaattin Yıldız'ın 2008 yılında vefat etmesinin ardından gizemi ile birlikte unutulmaya başladı. Alaatin Yıldız, Sürmene ilçesinde yaşadığı evin yanında mezarı bulunan babaannesi Meyveş Morçol'un yanına defnedilirken, babaanne ve torununun mezarı bir süre ziyaretçi akınına uğradı.

O yıllarda İslami usulleri uygun şekilde yapılan mezarların üzeri bir süre sonra kapatıldı. Alaattin Yıldız'ın mezarının kazıldığının görülmesi üzerine yakınları tarafından mezarların üstü taş ile kapatılırken, Alaattin Yıldız'ın vasiyetinde ABD'den gelerek mezarında DNA araştırma yapılmaması için mezarının kapatılmasını istediği öğrenildi.

İlçenin Orta mahallesinde bulunan mezarın bakımını üstlenen Kazım Öztürk, Meyveş ninenin 90'lı yıllarda Amerika'da yılın annesi seçildiğini belirterek, "Meyveş nine bizim bildiğimiz kadarıyla çok iyi birisiymiş. Torunlarından biri olan Alaattin Yıldız, NASA’da çalışıyordu. 90’lı yıllarda Meyveş nine Amerika’da yılın annesi seçildi. O zamanlar Meyveş ninenin mezarını ziyaret etmek için binlerce kişi gelecekti ancak o zamanki şartlar nedeniyle o iptal olmuştu. Mezarın hemen yanındaki evde yaşamışlar. Meyveş ninenin yaşadığı evin içerisini müze haline dönüştürmeye çalıştılar. Kesinlikle satış yapmıyorlar. Vakıfları var" şeklinde konuştu.

"MEZARIMIZIN ÜZERİNİ KAPATIN ABD'LİLER GELİP ARAŞTIRMA YAPMASIN"

Mahalle sakinlerinden Emine Kulaç ise mezarı ziyaret etmek için o yıllarda yurtdışından vatandaşların geldiğini belirterek "Büyüklerimiz bize anlattığına göre Meyveş nine zamanında şifa dağıtırmış. Daha öncesinde mahallesinde kırık çıkığı olan bir hastalığı olan Meyveş nineden öğüt alırdı diyebiliriz. Örnek bir insanmış. Mezarlar daha öncesinde İslami usulleri uygun yapılmış. Daha sonrasında bir sabah kalktıklarında mezarın kazıldığı gördüler. Zaten daha öncede Alaattin Yıldız’ın vasiyetinde biz öldükten sonar mezarımızın üstünü kapatın. Amerikalılar gelip burada bir DNA araştırması yapmasın onu engellemek amacıyla mezarımın üzerini kapatın demiş. Daha sonrasında onu haklı çıkartacak olay olunca mezarın üstü bu şekilde kapatıldı. Alaattin Yıldız, Meyveş ninenin torunuydu. Alaattin Yıldız’ın NASA’da bir buluşu olmuş. Bu zekasını nereden almıştır araştırmasına girilmiş. Alaattin Yıldız’ın zekasını babaannesinden aldığı düşünülünce ona burada Uzaylı Meyveş Nine denilmiş. Alaattin Yıldız’ın o dönem çok önemli bir buluşu olmuş. Mezarını ziyaret etmek için yurtdışından gelenler oluyormuş" dedi.

"UZAYLI DENDİ, IŞIKLAR GÖRÜLDÜ DENDİ"

Mahalle sakinlerinden Özlem Kulaç ise "Meyveş ninenin mezarı tek başınaydı. Sonrasında anıt mezarına dönüştürülmek istendi. Bir dernek kuruldu. 'Uzaylı' dendi, 'ışıklar görüldü' dendi bunların hiçbiri doğru değil. Bizde isterdik burada böyle bir hikaye olsun. Buradaki araziler vakfa bağışlanmış. Meyveş ninenin yaşadığı ev müzeye dönüştürülmek istenmiş ama öyle kalmış" ifadelerini kullandı.