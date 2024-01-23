1330 avukat terörist Öcalan’la görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Bunlar mı adaleti sağlayacak!

Türkiye’nin farklı yerlerinden 35 baroya bağlı 1330 avukat, PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunan 1330 avukat, terörist Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulundu.

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve birçok baro üyesi avukatın imzasının bulunduğu başvuruya ilişkin, Diyarbakır Adliyesi önünde basın açıklaması düzenlendi.

DEM Parti milletvekilleri George Aslan, Saliha Aydeniz, Serhat Eren, Newroz Uysal Aslan, Dilan Kunt Ayan, Cengiz Çiçek de Diyarbakır Adliyesi önündeki basın açıklamasına katıldı.

ÖHD Başkanı Ekin Yeter konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, Öcalan’ın İmralı Adası’ndaki tecrit şartlarının kaldırılması gerektiğini savundu.

Avukatların görüş yasakları hakkında da konuşan Yeter, ‘‘Avukat görüş yasağı, 27 Temmuz 2011 yılından 2 Mayıs 2019 tarihinde dek 8 yıl boyunca kesintisiz biçimde devam ettirilmiş olup 2019 yılında 5 defa avukat görüşmesi gerçekleştirilmiş ve 7 Ağustos 2019 tarihli son avukat görüşü sonrası kesintisiz yasaklama uygulamasına yeniden başlanılmıştır’’ ifadelerini kullandı.