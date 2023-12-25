AKP şahinlerinin bebek katili Abdullah Öcalan'a yaptığı övgüler gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ökkeş Bölükbaşı
AKP şahinlerinin bebek katili Abdullah Öcalan'a yaptığı övgüler gündem oldu
AKP’lilerin terörist Abdullah Öcalan hakkında söyledikleri övgü dolu sözler yeniden viral oldu.

Sık sık muhalefeti terörle ilişkilendiren AKP ve Erdoğan’ın geçmişte söylediği sözler yeniden gündem oldu.

PKK’lı teröristlerin saldırısında 12 askerimiz şehit düştü. İYİ Parti’nin önerisiyle TBMM’de AKP, MHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti ortak bildiri imzaladı. CHP ve DEM Partisi bildiriye imza atmadı.

CHP eleştirilerin odağı oldu. Ancak sık sık muhalefeti terörle ilişkilendiren AKP’nin geçmişte bebek katili Abdullah Öcalan’a övgü dolu sözleri yeniden gündeme geldi.

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İŞTE AKP’LİLER VE ÖCALAN HAKKINDAKİ ÖVGÜLERİ:

Dönemin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan : Öcalan'ın olayları okuma kabiliyeti ve tecrübesi var. O, bölgenin yeni aktörüdür.

Erdoğan: PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim. Sıkıntısı olan varsa bana söylesin.

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç: Sayın Öcalan’ demeyi ve PKK bayrağı açmayı suç olmaktan biz çıkardık.

Eski Devlet Bakanı Beşir Atalay: Abdullah Öcalan, Kürtler'in lideridir. Onun mesajları bizim de düşüncemizdir.

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner: Öcalan'ın durduğu yer Türkiye'ye katkı sağlıyor. Çok değerli şeyler söylüyor.

Eski AKP Milletvekili Yasin Aktay: Abdullah Öcalan dünyanın geleceğini iyi okuyor. Onun talepleri normaldir, meşrudur.

AKP Milletvekili Orhan Miroğlu: PKK terör örgütü değildir... Apo, Türkiye için fırsattır. Yeniden devreye girmelidir.

Daha önceden de Erdoğan, “Öcalan’la ilgili, “Kardeşini, bizim Mehmet’i biz gönderdik” sözlerini kullanmıştı.

Ayrıca Erdoğan katıldığı bir televizyon kanalında Öcalan için “Teleziyon verdik, hayata kattık, jimnastik ortamı sağladık.” demişti.

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