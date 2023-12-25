Erdoğan’ın terörist Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri ortaya çıktı

Pençe Kilit Operasyonu’nda 1 günde toplam 12 şehit verdik. Kahraman Mehmetcik’in PKK ile mücadelesi sürüyor

Gündem şehitlerken Erdoğan’ın 2013 yılında teröristbaşı ve bebek katili Abdullah Öcalan’da daha öncede söylediği sözler gündeme oturdu.

Erdoğan katıldığı bir televizyon kanalında “Abdullah Öcalan'ı hayata dahil ettik. Televizyon verdik. Hem takımını izliyor, hem Türkiye'de neler oluyor görüyor.” dediği ortaya çıtı.

Erdoğan, Abdullah Öcalan'a ev hapsinin söz konusu olmadığını belirterek, Öcalan'ın İmralı'da kalma sebeplerine değinerek, "Biz normal F tipine kalkıp da alacak olsak her gün orada toplu mitingler mi izleyeceğiz? Bu huzursuzluğumuzu daha da arttıracağı için bu bedeli ödüyoruz, ne kadar ağır olduğunu bile bile katlanıyoruz." İfadelerini kullandı.

Abdullah Öcalan ile Erdoğan ayrıca "Adalet Bakanımıza dedim ki, "niye radyo'. Biz artık bunu televizyona dönüştürdük kendilerine 12 kanallı televizyon verdik. Aslında şimdi onu biz bir yerde de hayata dahil ettik. Şimdi orada hem kendi takımını da izliyor. Hem Türkiye'de ne oluyor ne bitiyor bunu da çok daha yakından görüyor. Sanırım bu oradaki insan için yaşam koşullarını değiştirmesi açısından çok farklı bir şey. Benim verdiğim verebileceğim şey budur. Daha fazlasına yetkim yok" dedi.

Daha önceden de Erdoğan, “Öcalan’la ilgili, “Kardeşini, bizim Mehmet’i biz gönderdik” sözlerini kullanmıştı.

Ayrıca dönemin AKP yöneticilerinin de PKK’nin elebaşısı Abdullah Öcalan’a övgü dolu sözleri daha önceden ortaya çıkmış ve gündem olmuştu.

İşte o sözlerden bazılaırı:

Erdoğan: PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim. Sıkıntısı olan varsa bana söylesin

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç: Sayın Öcalan’ demeyi ve PKK bayrağı açmayı suç olmaktan biz çıkardık.

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner: Öcalan''ın durduğu yer Türkiye''ye katkı sağlıyor. Çok değerli şeyler söylüyor.

Erdoğan’ın bu videosu tekrar gündeme oturdu.