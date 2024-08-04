14-15 yaşlarında kızların şok eden kavgası

Kaynak: İHA
14-15 yaşlarında kızların şok eden kavgası

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 14-15 yaşlarındaki 6 genç kızın, yanlarına çağırdıkları 2 kızı şiddetle dövdüğü anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan şiddet olayı, akran zorbalığının boyutlarını gözler önüne serdi. Henüz 14-15 yaşlarında olan 6 genç kız, yanlarına çağırdıkları 2 kızı acımasızca dövdü. Olayın ilginç bir yönü ise, bu şiddet anlarının kızlar tarafından kayda alınmış olması.

Görüntülerde, şiddet uygulayan genç kızların yanlarında bir yetişkin erkeğin bulunması dikkat çekti. Ancak, bu durum şiddet olayını engellemek yerine, genç kızların daha da cesaretlenmesine neden oldu. Gençler, dövdükleri kişilere ağza alınmayacak küfürler savurdu ve şiddeti artırdı.

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