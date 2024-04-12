14 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Kaynak: İHA
14 adet ruhsatsız silah ele geçirildi
Gaziantep'te silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 14 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, İslahiye ve Yavuzeli ilçelerinde silah kaçakçılığıyla mücadele için operasyon düzenledi. Operasyon, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde 11 ayrı şüpheli şahsın üzerinde, ikametlerinde, araçlarında ve işyerlerinde aramalar yapıldı. Bu aramalar sonucunda 10 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü ile 121 adet tabanca fişeği ve 14 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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