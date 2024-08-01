14 aydır gören kimse yok

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
14 aydır gören kimse yok

Mayıs 2023’te yapılan genel seçimde CHP listesinden DEVA Partisi adayı olarak Ankara Çankaya’dan Milletvekili seçilen ve büyük tepki alan AKP’li eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin 14 aydır hiçbir Meclis faaliyetinde bulunmadığı ortaya çıktı.

Sadece yemin etmek için kürsüye çıkan DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Sadullah Ergin, 4 soru önergesi dışında ne kanun teklifi ne de Meclis araştırma ya da genel görüşme önergesi verdi.

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Ergin, TBMM komisyonlarındaki toplantılar ile TBMM Genel Kurul’daki Sokak Hayvanları yasa teklifi görüşmelerine de katılmadı.

SADULLAH ERGİN KİMDİR?

Sadullah Ergin, 6 Temmuz 1964 tarihinde Hatay'ın Antakya ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hatay'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Serbest avukatlık yaptıktan sonra siyasete atıldı.

2002-2015 yılları arasında Hatay Milletvekili olarak görev yaptı ve üç dönem boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili olarak çalıştı.

Ayrıca, 2009-2013 yılları arasında Adalet Bakanlığı görevini üstlendi. Ergin, 2023 yılında Ankara Milletvekili olarak seçildi ve Demokrasi ve Atılım Partisi çatısı altında siyaset yapmaya devam ediyor.

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