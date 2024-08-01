Hamas lideri Haniye’nin öldürüldüğü konutun görüntüsünü ortaya çıktı

Dünya, Hamas Lideri’ne yapılan suikastı konuşuyor. İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak için Tahran’a giden Hamas Lideri İsmail Haniye, kaldığı konutta korumasıyla beraber uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Suikast sonrası başta Türkiye olmak üzere birçok ülke saldırıyı kınamış ve taziye mesajı yayınlamıştı.

İran’ın Dini Lideri Hamaney de Haniye’nin intikamının alınacağını açıklamıştı.

HASARLI BİNANIN FOTOĞRAFI

İsrail’e yakın hesaplar Haniye’nin kaldığı iddia edilen konutun fotoğrafını paylaştı.

Görüntülerdeki binanın bir kısmının hasar aldığı ve üzerinin bir örtüyle kapatılmaya çalışıldığı görüldü.