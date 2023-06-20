14 kez büyük ikramiye kazandıran formülü açıkladı

1950'lerde Romanya'da finans sektöründe çalışan Mandel, piyangodan yüksek miktarlarda ikramiye kazanabilmek için altı rakamdan beşini tutturabileceği bir formül üretti. Mandel, dört yıl boyunca üzerinde çalıştığı düzeneği sonunda test etti. Fakat altı sayıdan beşini bilerek ikinci en büyük ödülü kazanmayı hedeflerken, kaderin bir cilvesi olarak altı rakamın tamamını bildi ve büyük ikramiyeyi kazandı!

Büyük ödül 23 bin 509 Avustralya dolarıydı ve bu tutar, o tarihlerde neredeyse yirmi yıllık maaşına eşitti. Bu para ile önce İsrail'e ardından Avustralya'ya yerleşti. Piyango ustası Mandel, geçen zaman içinde toplam 12 kez büyük ikramiyeyi kazanmayı başardı. Ancak Avustralyalı yetkililer Mandel'i mercek altına almıştı. Kazanmasını engellemek için kuralları dahi değiştirdiler.

Mandel, her birinden 2 bin 500 dolar aldığı 2 bin 500 yatırımcıyı ortaklığa ikna etmişti ki beklenen oldu; 27 milyon dolar tutarındaki büyük ikramiye Mandel ve ekibine çıktı. Mandel'in formülü basitti; 1'den 40'a kadar 6 sayı seçmeniz istenildiğinde toplam 3 milyon 383 bin 380 farklı bilet kombinasyonu oluyordu. Mandel de büyük ikramiyenin, belirli bir algoritma dahilinde satın alacağı biletlerin toplam maliyetinden en az üç kat daha büyük olacağı piyangolara oynuyor ve çok sayıda bilet satın alıyordu.

Mandel son oyunundan elde ettiği geliri, CIA ve FBI soruşturmalarından başarıyla geçtiği dört yıllık bir yasal mücadelenin sonucunda almayı başardı. Mandel, şimdilerde 89 yaşında, volkanları ve şelaleleriyle ünlü tropik bir Güney Pasifik ada ülkesi olan Vanuatu'da sakin bir yaşam sürüyor.