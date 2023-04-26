14 Mayıs seçimleri için Kapıkule'de sandıklar kuruldu

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanacağı sınır kapılarında sandıklar kuruldu, hazırlıklar tamamlandı.

14 Mayıs seçimleri için Kapıkule'de sandıklar kuruldu

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemleri için son hazırlıklar yapıldı. O kullanma işlemi yarın saat 08.00'de başlayacak ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Edirne'deki Kapıkule, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli, Kırklareli'deki Dereköy Sınır Kapısı ile Edirne Gar Gümrük Müdürlüğü’ndeki hazırlıklar tamamlandı. Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli’ye 2’şer, Gar Gümrük Müdürlüğü’ne 1 ve Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı’na 2 sandık olmak üzere Trakya’da toplam 11 sandık kuruldu.Trakya genelinde sınır kapılarında toplam 11 sandık, oy verme işlemi için hazırlandı. Seçmenlerin oy kullanacakları alanı belirten yazılar da sınır kapılarına asıldı.(DHA)

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