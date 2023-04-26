AKP’den AFAD’ın yardım kolileriyle seçim propagandası. Bakanın propaganda aracından çıktı

Depremzede yurttaşlara gönderilen AFAD’ın yardım kolileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın propaganda aracından çıktı.

AKP’den AFAD’ın yardım kolileriyle seçim propagandası. Bakanın propaganda aracından çıktı

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın özel haberine göre, Cumhur İttifakı, seçim yarışında devlet imkânlarını kullanmaya devam ediyor. Son haber Osmaniye’den geldi.

AKP’nin Osmaniye’den milletvekili adayı gösterdiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın propaganda aracında AFAD kolileri görüntülendi.

Depreme müdahalede geç kalan iktidar yurttaşa ne çadır ne de konteyner verebildi ama Yanık, AFAD’ın kolilerini seçim malzemesi yaptı.

Bakanlığın yanı sıra seçim çalışmalarını da yürüten Yanık için bazı araçlara propaganda amaçlı giydirme yapıldı. Kenti dolaşan söz konusu araçlardan AKP ve Yanık propagandası yapılıyor.

Ancak bu araçlardan birinde AFAD tarafından hazırlanan yardım kolileri görüntülendi. Bölgedeki yurttaşlar, yardım kolilerinin Yanık’ın da fotoğrafının yer aldığı bu araçtan dağıtıldığını iddia edildi.

Bu görüntülerin ortaya çıktığı saatlerde Bakan Yanık ise meydanlarda şunları söylüyordu: “Türkiye olarak 85 milyon insanın kader birliği yaptığı, acıları ve mutlulukları paylaşan büyük bir aileyiz. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye’nin mücadelesini milletçe hep beraber vereceğiz.”

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