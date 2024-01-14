14 Ocak Pazar TV yayın akışında hafta sonuna özel birçok dizi ve TV programını içeriyor. Günün öne çıkan yayın akışı ve programlarını, "14 Ocak Pazar TV yayın akışı" başlığı altında topladık. Peki, 14 Ocak Pazar TV yayın akışında neler var? 14 Ocak Pazar hangi diziler var? İşte 14 Ocak Pazar TV yayın akışı…

14 OCAK PAZAR YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

Sabah saat 7:00'de başlayan "Yabancı Damat" ile yayın akışı başlıyor.

Ardından, 08:30'da "Konuştukça" ve 09:30'da "Set Ekstra" programları geliyor.

Magazin tutkunları için 09:45'te "Magazin D Pazar" yayında olacak.

Öğleden sonra, 12:45'te "Evrim Akın İle Ev Gezmesi" ve 13:45'te "Arda İle Omuz Omuza" sizi bekliyor.

Akşamın vazgeçilmezi ise 18:30'da "Kanal D Ana Haber" ve 20:00'de "Yargı" dizisi olacak.

Geceye ise 00:15'te "Üç Kız Kardeş" ile veda ediliyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15'te "Yerli Sinema Tarkan Viking Kanı" ile yayın akışı sinema keyfi ile başlıyor.

10:00'da "Pazar Sürprizi" ve 13:00'te "Sandık Kokusu" sizi bekliyor.

18:25'te "Hafta Sonu Ana Haber" ve 20:00'de "Ne Gemiler Yaktım" ile devam ediyor.

Geceye ise 00:15'te "Sandık Kokusu" ile veda ediyoruz.

ATV YAYIN AKIŞI

Günün erken saatlerinde 07:30'da "ATV’de Hafta Sonu" başlıyor.

10:00'da "Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet" ile devam ediyor.

19:00'da "ATV Ana Haber" ve 20:00'de "Yıldızlar Bana Uzak" ile gün tamamlanıyor.

Geceye ise 00:20'de tekrar "Yıldızlar Bana Uzak" ile veda ediliyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Sağlık Gündemi için sabah 08:30'da "Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi" başlıyor.

Gün boyunca "Sakla Beni", "Tülin Şahin İle Moda", "Vahe İle Tatildeki Mutluluk", "Ömer" ve "Yalı Çapkını" gibi programlar sizi bekliyor.

18:15'te "Star Ana Haber" ve akşam 19:00'da "Çok Güzel Hareketler 2" ile devam ediyor.

20:00'de tekrar "Çok Güzel Hareketler 2" ile devam ediyoruz.

Gece yarısına ise 23:45'te "Yabancı Sinema İsyan" ile veda ediyoruz.

TV8 YAYIN AKIŞI

Sabah saat 08:00'de "Türkiye’nin Doktorları" ile başlayan TV8, gün boyunca "Gençlik Rüzgarı", "Gazete Magazin", "Cevap Ver Türkiye", "Çarkıfelek" gibi programlarla devam ediyor.

20:00'de heyecan dolu "Survivor All Star 2024" ile devam ediyor.

Geceye ise 00:15'te "%100 Futbol" ve 01:30'da "Son Karar" ile veda ediyoruz.

02:15'te ise "Gençlik Rüzgarı" programıyla TV8'de gün sona eriyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Günün enerjik başlangıcını sağlamak için saat 08:30'da "Çalar Saat Hafta Sonu" programı ekranlarda olacak.

Ekonomi meraklıları için 11:15'te "Ekonomi Arası" ile güncel ekonomi haberleri paylaşılacak.

Merve Yıldırım'ın sunduğu "Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi" programı, ilginç konuları ele alacak.

Saat 13:00'te "Kirli Sepeti" programı izleyicilerle buluşacak ve günün önemli konuları tartışılacak.

Drama severler için 16:00'da "Hudutsuz Sevda" dizisi başlıyor.

Akşam saatlerinde, 19:00'da "Fox Ana Haber" ile günün öne çıkan haberlerini takip edebilirsiniz.

20:00'de tekrar "Kirli Sepeti" programı, ekran başında keyifli bir zaman geçirmenizi sağlayacak.

Gece geç saatlere doğru ise 00:15'te "Şahane Hayatım" dizisi ve 03:15'te "Adım Farah" programıyla FOX TV'nin yayın akışı sona erecek.