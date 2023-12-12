14 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı

Karabük'te sahipsiz sokak köpeğinin saldırdığı 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

KAYNAK: İHA
14 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı

Karabük Mesleki Eğitim Merkezine giden 14 yaşındaki Kaan Kuzey Yalçın, yolda başıboş sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı.

Köpeğin bacağında ısırdığı Yalçın, merkeze giderek hocalarına kendisini köpek ısırdığını söyledi. Yalçın daha sonra hastaneye götürülerek kuduz aşısı vuruldu.

aw097022-03.jpgOlayı anlatan Yalçın, "Dolmuştan indim, aradan girdim sola döndüm Mesleki Eğitim Merkezine çıkacaktım. Köpeği gördüm, geçtim etrafından arkamda kalmıştı. Sonra arkamdan geldi, yere düştüm bacağımdan tuttu. Korkuyla bağırdım, bağırınca korkup kaçtı. Ben tektim, merkeze çıktım. Hocaya söyledim, babam geldi daha sonra hastaneye gittim. Hastanede 'kuduz olma ihtimali var' dediler. Birinci doz aşımı oldum, 4 doz aşı olacakmışım" ifadelerini kullandı.

aw097022-02.jpg

Öne Çıkanlar
Katil Somalilinin ifadesini yalanlayan yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanık Yeniçağ'a konuştu
Katil Somalilinin ifadesini yalanlayan yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanık Yeniçağ'a konuştu
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 177. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Kurye katili Somali Cumhurbaşkanının oğlu silah tüccarı mı?
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Şansal Büyüka 'Bu kadar aptal mıyız' dedi Türk futbolundaki skandalları tek tek sıraladı. TFF'ye tarihi çağrı yaptı
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Son Haberler
Kataraktı olanlar dikkat Sağlık
Kataraktı olanlar dikkat
Temel Karamollaoğlu, Meclis kürsüsünde fenalaşan Hasan Bitmez'in son durumunu açıkladı Gündem
Temel Karamollaoğlu, Meclis kürsüsünde fenalaşan Hasan Bitmez'in son durumunu açıkladı
İşte metabolizma güçleri Sağlık
İşte metabolizma güçleri
İşte Atatürk Havalimanı'nın son hali kime ne zararı vardı ki...Moskova'da 7 Londra'da 5 havalimanı var Ekonomi
İşte Atatürk Havalimanı'nın son hali kime ne zararı vardı ki...Moskova'da 7 Londra'da 5 havalimanı var
Sakla Beni 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman? Magazin
Sakla Beni 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman?
Türk mitolojisinde Güneş Kağanı kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Güneş Kağanı kimdir?
Emre Belözoğlu'ndan flaş sözler. Kararını açıkladı Spor
Emre Belözoğlu'ndan flaş sözler. Kararını açıkladı