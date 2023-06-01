14 yaşındaki çocuk babasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Rize'de 14 yaşındaki genç boğuşma esnasında silahın ateş alması sonucu babasının ölümüne neden oldu. 14 yaşındaki genç babasını silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

14 yaşındaki çocuk babasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

İHA’nın haberine göre, olay, dün merkeze bağlı Kaplıca mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Resul Laçin isimli şahıs ile oğlu M.A.L. arasında henüz bilinmeyen nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın şiddeti giderek artınca baba oğul boğuşmaya başladı. Boğuşma sırasında babaya ait silahın ateşlenmesi sonucu baba kanlar içinde yerde kaldı. Olayın ardından olay yerine çağırılan sağlık ekipleri ağır yaralanan babayı ambulans ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Ali Resul Laçin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 14 yaşındaki M.A.L. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen M.A.L. tutuklandı.

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