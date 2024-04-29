Melis Sezen soğuk havaya aldırış etmedi kıyafetleriyle kendini denize bıraktı. Gören ‘şifayı kapacaksın’ dedi

Damla Baylan
Melis Sezen soğuk havaya aldırış etmedi kıyafetleriyle kendini denize bıraktı. Gören ‘şifayı kapacaksın’ dedi
Oyuncu Melis Sezen, soğuk havanın etkisini göz ardı ederek Silivri sahilinde kıyafetleriyle denizin serin sularına kendini attı.

Soğuk suda yüzme ünlülerin son günlerdeki tercihi oluyor. Özellikle de kıyafetli yüzme modası gündem oldu.

“Sadakatsiz” dizisindeki “Derin” rolüyle tanınan Sezen, mont, kazak ve pantolonuyla denize girerek dalgalarla bir oldu ve ıslandı.

Bu cesur ve serin anları Instagram'da paylaşan Sezen'e hayranlarından endişeli yorumlar geldi:

“Dikkat et, hasta olabilirsin.”

Benzer olaylarda ünlülerin cesurca soğuk sulara atılmaları nadir değil.

Örneğin, ünlü şarkıcı Lady Gaga da bir kere Chicago'da düzenlenen Polar Plunge etkinliğinde buz gibi sulara atlayarak hayranlarını şaşırtmıştı.

Bu tür etkinlikler, genellikle hayır işleri için düzenlenir ve katılımcılar, soğuk sulara atlayarak bağış toplarlar.

Melis Sezen'in bu hareketi, belki de bir anın hevesi veya belki de bir farkındalık oluşturma çabası olabileceği bildirildi.

Her ne sebeple olursa olsun, bu tür eylemler genellikle büyük ilgi görür ve sosyal medyada hızla yayıldı.

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