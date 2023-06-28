15 dönümlük tarlada çıkan yangın tonlarca buğdayı küle çevirdi

SAkarya'da, 15 dönümlük buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın sonucunda tonlarca mahsul küle döndü.

15 dönümlük tarlada çıkan yangın tonlarca buğdayı küle çevirdi

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yaklaşık 15 dönüm buğday ekili tarla, çıkan yangında küle döndü.

Cihadiye Mahallesi’nde bulunan buğday tarlasında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, rüzgarında etkisi ile kısa sürede yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

15 DÖNÜMLÜK BUĞDAY EKİLİ ALAN KÜL OLDU

Adrese ulaşan ekiplerce yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sebebi ile yaklaşık 15 dönümlük buğday ekili alan küle döndü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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