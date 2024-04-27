Muhammed Ali Demirel Avrupa Judo şampiyonasından gümüş madalyayla döndü

Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası Hırvatistan’ın Başkenti Zagreb’te yapıldı. 66 kiloda mücadele eden ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Muhammet Ali Demirel, finale kadar yükselerek gümüş madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.

Demirel elde ettiği bu sonuçla Paris 2024 Yaz Olimpiyat oyunlarına katılmak için önemli bir avantaj elde etti. Demirel, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Demirel'i tebrik etti. Çakmak büyük gurur yaşadıklarını ifade etti. Muhammet Ali Demirel'in büyük bir mutluluk yaşattığını ifade eden Rektör Çakmak, "Bu yıl Paris’te düzenlenecek olan olimpiyatlarda kendisinden altın madalya bekliyoruz" ifadesi kullandı.