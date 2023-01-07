﻿Göç İdaresi yeni verileri paylaştı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 1-5 Ocak arasında düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı.
Göç İdaresi yaptığı paylaşımda, “1-5 Ocak’ta bin 983 düzensiz göçmen yakalandı, bin 28 düzensiz göçmen sınır dışı edildi, bin 889 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellendi, 20 bin 588 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor” ifadeleri kullanıldı. (İHA)
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