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Göç İdaresi yeni verileri paylaştı

Göç İdaresi Başkanlığı: Bin 983 düzensiz göçmen yakalandı, bin 28 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 23:08
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1-5 Ocak düzensiz göçle mücadele verileri Göç İdaresi Başkanlığınca paylaşıldı

Göç İdaresi yeni verileri paylaştı
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 1-5 Ocak arasında düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı.
 
Göç İdaresi yaptığı paylaşımda, “1-5 Ocak’ta bin 983 düzensiz göçmen yakalandı, bin 28 düzensiz göçmen sınır dışı edildi, bin 889 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellendi, 20 bin 588 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor” ifadeleri kullanıldı. (İHA)
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