﻿Göç İdaresi yeni verileri paylaştı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 1-5 Ocak arasında düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı.

Göç İdaresi yaptığı paylaşımda, “1-5 Ocak’ta bin 983 düzensiz göçmen yakalandı, bin 28 düzensiz göçmen sınır dışı edildi, bin 889 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellendi, 20 bin 588 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor” ifadeleri kullanıldı. (İHA)