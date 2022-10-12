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  • 'Evdeki yabancı' iddialarına flaş yanıt: Göç İdaresi Süleyman Soylu gibi 'Canım benim' demedi:

'Evdeki yabancı' iddialarına flaş yanıt: Göç İdaresi Süleyman Soylu gibi 'Canım benim' demedi:

Göç İdaresi Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Canım benim” diyerek geçiştirdiği “evdeki yabancı” iddialarına yanıt verdi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 10:21
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Göç İdaresi Süleyman Soylu gibi 'Canım benim' demedi: 'Evdeki yabancı' iddialarına flaş yanıt

'Evdeki yabancı' iddialarına flaş yanıt: Göç İdaresi Süleyman Soylu gibi 'Canım benim' demedi:
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İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, “yabancıların gerçek dışı adreslere kaydedilmesi” iddialarıyla ilgili yayınladığı açıklamada “Gerekli idari ve adli işlemler yapılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine "yabancıların oturmadığı adreslere kayıtlı olmasıyla ilgili" soru soran FOX muhabiri Fırat Irmak’ın çenesini okşayarak “Canım benim” demiş, soruyu cevaplamamıştı.

Göç İdaresi Başkanlığının açıklamasında 2022 başından bu yana 3 milyon 791 bin 198 yabancının adresinin soruşturulduğu ve rutin olarak soruşturulmaya devam ettiği yazıldı.

Açıklamada "gerek tahkikat ve taramaya gerekse şikayete bağlı olarak gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi halinde" tüm kişiler hakkında "gerekli idari ve adli işlemlerin yürütüldüğü" iddia edildi.

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1 gün vezir olduk
12.10.2022 10:33
Lafı olmayandan ne bekliyorsunuz.  
 
Asker
12.10.2022 10:29
Yalanda sahtekarlıkta resmen cağ atladık kardeşim benim adresimdeki terörist mi katil mi belli değil bu kişileri benim adresime yazanın kabahati yok mu sildirmek için ben niye zaman harcayayım.  
 
mmt
12.10.2022 10:23
inanan varmı acaba.  
 
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