'Evdeki yabancı' iddialarına flaş yanıt: Göç İdaresi Süleyman Soylu gibi 'Canım benim' demedi:

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, “yabancıların gerçek dışı adreslere kaydedilmesi” iddialarıyla ilgili yayınladığı açıklamada “Gerekli idari ve adli işlemler yapılmaktadır.” ifadelerini kullandı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine "yabancıların oturmadığı adreslere kayıtlı olmasıyla ilgili" soru soran FOX muhabiri Fırat Irmak’ın çenesini okşayarak “Canım benim” demiş, soruyu cevaplamamıştı.



Göç İdaresi Başkanlığının açıklamasında 2022 başından bu yana 3 milyon 791 bin 198 yabancının adresinin soruşturulduğu ve rutin olarak soruşturulmaya devam ettiği yazıldı.



Açıklamada "gerek tahkikat ve taramaya gerekse şikayete bağlı olarak gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi halinde" tüm kişiler hakkında "gerekli idari ve adli işlemlerin yürütüldüğü" iddia edildi.

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