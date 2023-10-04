15 saniyede kilidi açıp motosikleti çaldı

Gaziosmanpaşa’da park halindeki bir motosiklet 15 saniye içinde çalındı. Hırsızın evin önünde park halinde duran motosikletin kilidini açıp, iterek çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
15 saniyede kilidi açıp motosikleti çaldı

İHA'nın haberine göre, olay, Pazartesi günü saat 23.50 sıralarında Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletin sahibi evinin önüne park ettiği motosikletini yerinde bulamadı. Güvenlik kameraları inceleyen motosiklet sahibi, gece saatlerinde sokaktan geçen bir kişinin motosikletin yanına geldiği gördü.

Önce suç ortağıyla keşif yapan hırsız daha sonra motosikletin kilidin sökerek eliyle iterek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere hırsızın motosikleti şarjdan çıkararak direksiyon kilidini söktüğü ve ardından motoru çalıştırmadan eliyle iterek olay yerinden uzaklaştığı yansıdı.

Hırsızın park halindeki motosiklet çalması 15 saniye kadar sürdü. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasıyla kaydedildi. 34 bin lira değerinde olduğu öğrenilen motosikletin çalınmasına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

Motosikletin sahibi Abdullah Çakır “Pazartesi gecesi saat 23.57 sıralarında yeğenime gidip gelmiştim. İçeride uyumadığım halde hırsız sessizce alıvermiş. Çalışı 15 saniye falan sürüyor. Öyle götürmüş. Direksiyon kilidi vardı. Bakkala gidecektim, gitmedim. Sabah baktığımda motor yerinde yoktu. İtekleyerek yokuş aşağı gitmiş“ dedi.

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